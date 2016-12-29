日駐台機構更名 謝長廷：務實做法

日本對台準外交代表機構「公益財團法人交流協會」自明年1月1日起，正式更名為「公益財團法人日本台灣交流協會」，我駐日代表謝長廷今天在臉書發文指出，這是務實作法。而我國駐外機構的名稱也有地方需要檢討。

謝長廷表示，英國駐台的機構叫「英國在台辦事處處」，美國駐台機構叫「美國在台協會」，名稱清楚又務實。而日本駐台灣的機構，一直都叫「日本交流協會」，意義不清不楚。

謝長廷說，明年1月1日起正式改變名稱為「日本台灣交流協會」，這是務實作法。反而是我們自己駐外機構的名稱，很多地方還有待務實檢討的。

(中時)