高市定期大會閉幕 民調：市民肯定議會改革
高雄市議會第4次定期大會29日閉幕，也是第2屆議員任期過半，議會委託民調公司針對民眾對議會改革成果滿意度調查，顯示逾65%市民肯定；議長康裕成表示，不以此自滿，有40位議員過去10年與市府一起為高雄打拼，期盼市長陳菊「築夢百年」美夢成真時，也能看見議會努力的足跡。
議會委託全國公信力民調公司，針對議會形象改革議題在今年10月28日至11月4日進行抽樣電話調查，發現有6成5的市民對議會改革具有信心，6成2的市民對議事透明度感到滿意，8成市民滿意議會1年600萬元的節電成效，8成市民對議會推動城市外交的成果感到滿意。
康裕成感謝市民對議會改革的肯定，表示這是議會繼續向前邁進的動力，民調也顯示議會在如何讓市民看到及監督議員問政品質表現不夠好，她說，明年將有隨選視訊，市民可隨時看到議員問政表現。
康裕成說，本會期最令她感到驕傲的是食安條例修正案，國民黨與民進黨版本雖不同，但沒有爭執，更未動用表決權，藍綠攜手共同為市民食安把關，透過協商，共同提出議會版本。
(中時)
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