萬能科大、安捷飛航訓練中心簽署合作意向書

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桃園市萬能科技大學為了培訓機師人才，29日和安捷飛航訓練中心簽署合作意向書。(賴佑維攝)

桃園市萬能科技大學為了培訓機師人才，29日和安捷飛航訓練中心簽署合作意向書。(賴佑維攝)

桃園市萬能科技大學為了培訓機師人才，29日和安捷飛航訓練中心簽署合作意向書，並開設「機師與空地勤學程」，希望培養更多民航機駕駛員。校方說，學程全校師生都能選修，並由安捷提供專業飛行師資及設備。

安捷訓練飛行中心總經理臧運國指出，台灣每年僅培訓100多名飛行人員，但台灣航空業發展迅速，人才是供不應求，且萬能科大與航空城密切聯繫，希望產學合作後，校方更了解企業的人才需求。

(中時)