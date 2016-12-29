陸全國政協副主席蘇榮認罪 受賄5億多元
山東省濟南市中級法院29日一審公開開庭審理大陸全國政協原副主席蘇榮受賄、濫用職權、鉅額財產來源不明一案。蘇榮被控受賄人民幣1.1億餘元，約台幣5億多元。
新華社報導，濟南市人民檢察院指控：2002年至2014年，被告人蘇榮利用其擔任中共青海省委書記、中共甘肅省委書記、中共中央黨校副校長、中共江西省委書記等職務上的便利，為有關單位和個人在企業經營、職務晉陞等方面提供幫助，直接或通過其特定關係人收受相關人員給予的財物共計折合人民幣1.1億餘元。
2009年，在南昌鋼鐵有限責任公司改制過程中，蘇榮作為中共江西省委書記，違反相關規定，濫用職權，致使公共財產遭受重大損失，並造成惡劣社會影響；蘇榮對共計折合人民幣8000餘萬元的財產不能說明來源，應當以受賄罪、濫用職權罪、鉅額財產來源不明罪追究其刑事責任。
庭審中，檢察機關出示了相關證據，蘇榮及其辯護人進行了質證，控辯雙方充分發表了意見。蘇榮表示對起訴書指控的犯罪事實無意見，並在最後陳述時當庭表示認罪、悔罪。人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾100餘人旁聽了庭審。庭審結束後法庭宣佈休庭，擇期宣判。
(中時電子報)
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