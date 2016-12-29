新版租屋契約元旦上路 內有契約審閱期

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新版「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」明年元旦上路。台北市地政局今天說，新版增加20多項規定，民眾可從「契約審閱期」分辨新、舊版，4大超商也會販售。

地政局表示，「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」明年1月1日起上路，日後以出租房屋為業的房東，租賃契約若違反「應記載及不得記載事項」規定，最高將處新台幣30萬元罰鍰。

地政局說，近年因房屋租賃衍生惡房東或惡房客的糾紛案時有所聞，租屋糾紛肇因於租賃雙方對權益的不瞭解與漠視。

地政局解釋，新版契約內容包含除有不得記載事項規範，包含不能限制房客不得遷入戶籍、明定不能限制房客申報租金以扣繳綜合所得稅外，對押金、水電費、修繕義務及提前終止租約等常見租賃糾紛，均有詳細規定。

地政局舉例，像是擔保金（押金）最高不得超過2個月房屋租金的總額、水費及電費單價計算、設備損壞以房東修繕為原則及違約賠償金額最高不得超過1個月租金等，新規定自明年元旦起即可據以規範。

地政局說，未來新版租屋契約將在4大超商販售，民眾若要分辨新、舊版契約，新版除增加20多項規定外，內頁會寫有「契約審閱期」則為新版租賃契約。

地政局為推廣房屋租賃定型化契約，已配合內政部針對大專院校、市立圖書館、社區大學等處舉辦說明會。

地政局呼籲，民眾簽訂租賃契約時，切記要詳閱契約書內容，並儘量採用新版租賃契約書，以免權益受損；有關「房屋租賃契約書範本暨其定型化契約應記載及不得記載事項」相關內容，可至主網站下載使用。1051229

(中央社)