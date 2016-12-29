王心凌灰心回應變臉說「挑最糟照片霸凌」
34歲「甜心教主」王心凌再陷整形傳聞，被陸媒曝光她近日赴大陸商演的活動照，指她笑容僵硬、頸紋爆發，疑似再度「進廠維修」，女神崩壞議題在網路掀起熱烈討論。王心凌今(29日)下午回應變臉一事，坦言對現在媒體生態感到相當灰心。
王心凌日前赴山東演出，臉部僵硬加上頸紋明顯，甜心教主疑似崩壞，驚呆不少網友，也在網路掀起熱烈討論。對此，王心凌剛剛就在微博沮喪回應：「對現攝影、媒體、微博營銷號的生態感到非常灰心，我很認真的唱歌跳舞表演，他們卻在一大堆照片中挑最糟的照片霸凌，博眼球復刻以訛傳訛。」
到底有無崩壞？王心凌抱持清者自清的態度，稱歡迎大家來看她近期上的真人秀節目，或來現場演出看她本人，不要在照片文字後惡意中傷，更有不少粉絲紛紛PO出王心凌各種近照，力挺王心凌美貌一點也沒變質。
(中時電子報)
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