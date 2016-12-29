立委徐榛蔚爭取村里長撫卹金 立法院進行初審

立委徐榛蔚為基層村(里)長爭取權益。（楊漢聲翻攝）

日前台東海端鄉霧鹿村村長於颱風勘災遇土石流不幸罹難，卻只能領到8萬元喪葬補助乙事，引起舉國關心村里長因公傷亡及相關權益問題；立法委員徐榛蔚於本會期率先提出「村(里)長因公傷亡撫卹條例草案」，希望讓基層第一線辛苦服務的村里長，執行公務時能多一層保障。

今天內政與司法法制聯席會議原本僅排定「地方制度法第61修正草案」審查，賦予村里長因公傷亡撫卹法源，相關權益撫卹仍要另一法律訂定，一早立委徐榛蔚即提出增列議程提案，要求召集委員趙天麟，必須將配套專法一起排入討論，才能完整討論，讓村(里)長權益早日落實，獲得在場朝野立委的支持，列入議程審議。

徐榛蔚表示，村（里）長應屬公務員，但卻無法適用「公務人員因公傷殘死亡慰問金發給辦法」，她上個月質詢內政部長葉俊榮就要求內政部應該要研議辦法，讓村里長比照公務人員，享有因公傷亡的撫卹。當時內政部長葉俊榮也應允研議，這次她提的專法除了能讓內政部及銓敘部參考，也希望內政部能支持。

徐榛蔚指出，全國7848位村(里)長的「身分定位」和「撫卹」至今都很模糊，公傷亡撫卹都只能靠各地方政府自訂之福利互助金或一次性喪葬補助金等相關辦法，且金額相當少，僅有幾萬元，她感謝聯席會讓她的專法草案可以順利排入進行審查，也期盼朝野立委的共同支持，未來也能一起來推動讓修法及專法都能順利三讀通過。

(中時)