全台最大水餃連鎖 八方雲集也漲價了

原料漲加上「一例一休」使人事成本增加，全台最大餃子連鎖「八方雲集」將自元旦起調漲韭菜類餃子與鍋貼價格。（圖／八方雲集）

漲！漲！漲！八方雲集水餃喊漲。受到原物料年年揚升，及「一例一休」新制上路，營運成本爆增影響，國內最大鍋貼水餃連鎖品牌八方雲集今(29)日消早宣布，將自明(106)年1月1日起，調漲部分產品售價，包括湯品、豆漿及韭菜類鍋貼水餃，漲價金額在0.5至5元之間 ，漲幅自13%至20%不等。

八方雲集表示，公司自1998年成立以來，湯品、豆漿從未調漲過，均由公司自行吸收成本，不過，隨著時空背景轉變，原物料、人事成本年年增加，加上新政策實行，墊高營運成本，使得公司不得不調漲部份產品，主要以湯品、豆漿及韭菜鍋貼水餃為主，其中，韭菜水餃及鍋貼調漲0.5元。湯品一碗從25元調到30元，漲幅2成，豆漿一杯從15元調至17元，漲幅約13％。

八方雲集現有連鎖門市近800家，最全台最大鍋貼水餃連鎖餐飲品牌，有集體採購與經濟規模優勢，如今也因「一例一休」上路造成人事成本大增，故決定漲價，是否引發餐飲同業後續跟進，是市場關注焦點。

(工商)