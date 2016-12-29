打中藥行世家名號 美食公司涉吸金逾2千萬
馥貴生技美食公司打著「迪化街中藥材行世家第2代」名號，2012年底推出「創富專案」，以高額分紅及兌換高價產品為餌，在北部、中部多處舉辦試吃會，說服投資人掏錢投資，造成200多名投資人血本無歸，涉嫌吸金逾2000萬，新北檢依銀行法起訴該公司負責人及5名主要幹部。
美食公司高姓負責人利用在林口、台中開設之藥膳、活蝦料理餐廳，舉辦試吃會，以開設新餐廳需要資金為由，說服投資人以每單位10萬元入股，每月可拿回1萬，1年保證回本12萬元，每介紹新投資人還可領取1萬元介紹獎金。
檢方調查，該公司聲稱投資搶手，每人限投資1到3單位，不少投資者試吃後以為好賺，加上介紹親友可領介紹費，紛紛拉著親友投資，甚至借名投資。豈料該公司在隔年7月以經營不善為由，無預警支付投資人本金及利息，餐廳更在9、10月時接連倒閉，不少投資人只拿到2、3個月後就再也沒領到錢，血本無歸，怒告公司詐欺。
庭訊時，高姓負責人否認犯行，辯稱「這不是投資，是加盟」，投資人並非憑白無故能領到高報酬，尚需幫忙賣提貨券；檢方傳喚證人時，多名證人均表示高男在說明會時並未提及需販售餐廳產品才能分紅。檢方認定公司確有成立發貨中心及開餐廳，詐欺罪不起訴，但對外吸收資金涉違銀行法，起訴6名公司主要幹部。
(中時)
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