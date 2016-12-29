改善空品 中市率先加嚴營建工地汙染防制

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台中市公共工程裸露地表防制，多採植生灑水及配合防塵網防制！（陳世宗翻攝）

台中市營建工地每年約產生2700公噸的PM2.5(細懸浮微粒)，為降低揚塵汙染，台中市政府環保局率先全國施行營建工地分級加嚴，區域開發類第一級工地的營建裸露地及車行路徑防制由80%提升至85%；而第二級工地防制則由50%提升至80%，並積極稽查列管工地揚塵汙染，今年已開出22張罰單，裁罰計37萬8,500元。

環保署「營建工程空氣汙染防制設施管理辦法」規範，依施工面積大小及施工期程長短，將營建工地分為第一級工地及第二級工地進行管理，其中在裸露地表及車行路徑汙染防制項目中，第一級工地需防制80%以上，第二級工地需防制50%以上。

根據市府環保局統計，台中市每年約有7000處新增工地申報施工，整體施工面積達1200公頃，包括13期、14期重劃區及水湳經貿園區等區域開發公共工程的工程汙染，佔台中市營建工程逸散汙染的75%，工程施作導致總懸浮微粒排放量增加，每年約產生2700公噸PM2.5排放。

為加強汙染管制，環保局針對公共工程區域開發類別加嚴管理，依現行第一級區域開發面積約931公頃估算，裸露地及車行路徑防制面積由80%提升至85%，PM2.5每月約可減少21.06公噸；第二級區域開發面積約300公頃估算，裸露地及車行路徑防制面積由50%提升至80%，PM2.5每月約可減量40.72公噸。

環保局指出，目前台中市公共工程裸露地表防制多採植生灑水及配合防塵網防制，若不考量植生比例，裸露地表防塵網措施改用防塵布進行防制，另灑水頻率由4小時增加為2小時一次，則每月PM2.5可再減量約42公噸以上，預估改善成效鉅大。

除此之外，台中市營建工程道路認養洗掃作業，今年已累計執行16萬383公里，懸浮微粒減量共減量約2,213公噸。由於大面積裸露地不易改善，若無適當防制措施，恐將產生大量揚塵。

對此，環保局透過勤查重罰，加強管理營建工程的汙染管制，對於不依環保署規範控制揚塵的業者，如為公私場所可處2萬元以上，20萬元以下罰鍰；如為工廠者可處10萬元以上，100萬元以下罰鍰，今年已開出22張罰單，裁罰計37萬8,500元整。

環保局長白智榮指出，環保局主動將營建工地分級加嚴，並由公共工程帶頭作起，成為全國率先將營建裸露地及車行路徑升級防制的縣市，他建議營建工地可自主加裝網路電視監控系統(CCTV)、工地加設綠圍籬、認養工區周邊道路、加強工地周邊洗掃作業及維護環境整潔，不僅有效維護空品，更可提升企業形象。

若發現營建工地汙染情形，可撥打陳情專線0800-066666通報，如有任何相關疑問可電洽04-22289111，環保局將有專人協助解答。

(中時)