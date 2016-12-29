藉拍賣洗白走私文物 紐約女古董商遭起訴

紐約知名的古董商Nancy Wiener，日前被以走私文物與偽造文書起訴。（圖/Nancy Wiener官網）

一位紐約著名的文物古董商南希（Nancy Wiener）日前遭到起訴，指控她涉嫌與諸多竊盜集團、走私文物者聯手，從世界各地將各種珍貴文物運到紐約，並藉由像佳士得（Christies）和蘇富比（Sotheby）之類的國際拍賣公司將文物「洗白」，多年來成功賺進上千萬美元的大筆黑心財。如今面對紐約檢方的指控，南希透過律師表示，願和檢方進行「認罪協商」。

據美國紐約時報（New York Times）報導，作為紐約市最富盛名的文物古董商之一的南希，日前遭到檢方依走私文物和偽造文書等罪名起訴，讓這個黑心財的管道因此曝光。根據曼哈頓（Manhattan）刑事法庭的起訴文件顯示，南希與數名同謀自1999年起就開始走私文物的生意，並透過偽造文書的方式，掩蓋盜挖文物造成的損傷，並讓文物的出口時間提早於1970年聯合國（UN）通過禁止文物進出口的公約之前，讓佳士得與蘇富比等國際大型拍賣公司願意承接拍賣業務，藉此賺進大筆黑心財。光是佳士得一間就委託了近380件，於2012年拍出1,280萬美元（約4.22億台幣）的價格。

南希維納與母親多瑞絲（Doris Wiener）是紐約相當知名的亞洲與印度文物古董商，位於紐約市曼哈頓區的藝廊，服務的客人不乏上層社會名流，包含前第一夫人「賈姬」賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）、20世紀現代音樂重要指揮家伊果‧史特拉汶斯基（Igor Fedorovitch Stravinsky）和豪門後人約翰洛克菲勒三世（John D. Rockefeller III）等人，而且為了保護藝廊和重要客人的隱私，南希在母親過世後將所有的文件紀錄全數銷毀。維納家藝廊的文物曾被紐約大都會博物館（Metropolitan Museum of Art）、克里夫蘭藝術博物館（The Cleveland Museum of Art）等重要機構收藏，暫時尚無對這些博物館的質疑。

本次爆出如此大的事件，讓外界開始注意到這些文物，是如何透過一層又一層的「洗白」，從盜取和走私的黑名單，最終成為收藏家、博物館的座上賓。隨著起訴後愈來愈多的爆料和證據，讓長期追蹤走私文物的記者費爾奇（Jason Felch）感嘆，「即使有聯合國公約保護和多年的改革努力，藝術市場上仍充滿各種盜採和掠奪來的文物。」

(中時電子報)