副縣長借調期滿 魏明谷感謝周志中
彰化縣副縣長周志中2年借調期滿將離開縣府，彰化縣長魏明谷今天特別表揚周志中，感謝周志中2年來的付出與辛勞。
魏明谷說，不捨得周副縣長要離開，不過還是要給予祝福，雖然周副縣長要離開縣府團隊，不過未來仍會擔任彰化肉品市場公司的董事長，照顧大家的食品安全。
彰化縣政府今天下午舉行擴大主管會報，彰化縣長魏明谷特別在會報中表揚即將離職的副縣長周志中，也希望周志中離開縣府後時常回來探望大家，繼續為縣民服務奉獻。
魏明谷說，周副縣長借調的時間已到，雖然不捨但還是要予以祝福，雖然他離開縣府團隊，不過未來仍會擔任彰化肉品市場公司的董事長，照顧大家的食品安全，未來也會聘請他擔任彰化縣政府的首席顧問，也希望他常常回來縣府。
周志中則表示，他帶著不捨的心情離開，也要感謝縣長的提攜與栽培，把他從白色巨塔拉出來，見識到五彩繽紛的世界，這2年經歷了很多，也學習到很多，可以一起共事是一種福氣，也是一種享受。1051229
(中央社)
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