印度女政治人物疑遭偷拍 指控遭勒索

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印度社群媒體近日瘋傳一段印度人民黨（BJP）女政治人物的性愛影片，因被網友指認出來，這名女主角乾脆站出來反擊且加碼爆料男主角身分，指控先前曾遭這名男子勒索。

印度社群媒體近日透過多媒體訊息服務（MMS）流傳一段性愛影片，最後被網友認出是印度人民黨加爾克漢德省（Jharkhand）丹巴德（Dhanbad）巿的高層政治人物之一辛赫（Geeta Devi Singh）。

印度「News X」網站報導，被指涉的辛赫最後乾脆站出來反擊，指控這一切都是對手的政治陰謀，企圖破壞她的公眾形象。

她還加碼爆料，影片中的男主角是她多年好友辛哈（Satyendra Sinha），在這段影片流傳前，辛哈還向她勒索70萬盧比（新台幣近34萬元）。

這段影片長度約6分多鐘，因為拍攝角度關係，只拍到辛赫的正面，她一開始坐在床上與背對鏡頭的男子摟抱親吻，兩人親密過程中，男子從頭到尾都沒露臉，外界因此猜測這段影片是針對辛赫而來的偷拍影片。

辛赫已經向丹巴德市警方報案，警方也已立案展開調查。

印度身為亞洲最大民主國家，政治人物之間的競爭也經常出現不少被認為「骯髒」的手段，包括揭露對方家庭隱私、攻擊對方收賄，以及這次的性愛影片事件，都時有耳聞。1051229

(中央社)