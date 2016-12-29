IS支持團體籲對歐洲發動更多假期攻擊

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支持伊斯蘭國（IS）組織的「納西爾媒體基金會」，今天敦促聖戰士支持者在耶誕假期間以歐洲地區市集或醫院為目標發動攻擊，同時勸告穆斯林遠離基督徒慶祝活動。

路透社報導，在此之前，德國耶誕市集這個月剛發生卡車衝撞人群造成12人喪生的攻擊事件。伊斯蘭國聲稱犯案，而歐洲各國則升高維安戒備。

據總部設在美國、監控好戰團體網站的「國際恐怖主義實體搜尋研究所」（SITE Intelligence Group），支持伊斯蘭國的「納西爾媒體基金會」（The NashirMedia Foundation）在網上公開它的訴求，並附上手持刀槍的戰士、耶誕老公公、馴鹿以及耶誕樹等圖像。

納西爾基金會發給在歐洲的伊斯蘭「孤狼」（lonewolves）網上訊息說：「他們的慶祝、聚會、俱樂部、市集、劇院、電影院、商場、甚至醫院，全都是你們的完美攻擊目標。」

納西爾基金會表示，伊斯蘭國組織「將用炸彈腰帶和炸彈取代他們的煙火，將他們的歡唱和掌聲變成啜泣和哀號。」（譯者：中央社周慧盈）1051229

(中央社)