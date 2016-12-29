家扶公務車狂操18年 獅友募資捐新車

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豐原文武獅子會長羅宏明（左）代表獅友，致贈公務車給北台中家扶中心，由主任劉正文代表接受。（王文吉攝）

北台中家扶中心服務原台中縣21個行政區的弱勢家庭，其中一輛公務車「小白」已高齡18歲，仍上山下海未退役；豐原文武獅子會得知「小白」常拋錨，發動募捐計畫，獲獅友熱烈回響，短短3個月募得充裕費，購買1輛全新公務車，29日捐贈給北台中家扶中心。

豐原文武獅子會長羅宏明表示，今年8月至家扶捐款時，耳聞公務車出勤常故障，一問之下，才知道竟然開了18年，不論性能與安全性都堪慮，因此展開「募車計畫」，不到3個月就達標，充分展現獅子會高度動員、關懷社會及熱心公益的一面。

北台中家扶中心主任劉正文表示，該中心深耕地方45年，轄區東至和平區原住民部落，西到大甲大安，最南處包含屯區的烏日、霧峰，服務家庭達1336戶，目前有56位工作人員與3台公務車陪同社工員上山下海，送達生活物資與接送案主等重要任務。

(中時)