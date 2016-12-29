興航第4次強制協商破局 工會要突襲抗議
台北市勞動局今天召開復興航空第四次強制協商會議，經過3小時的協商，勞資雙方依然沒有共識。企業工會副理事長龎閔憶會後說，資方提出的「最大讓步」是補齊《大量解僱勞工保護法》的60天薪資，但年資不願計算到勞僱關係終止日1月22日，接下來工會將於上班時間突襲關係企業中興保全抗議。
龎閔憶更爆料，有勞工投訴公司自9月起扣除的勞退退休金，並未入帳勞退帳戶，今天公司回答是把錢挪去還債，她痛批，懷疑公司早在7、8月起就開始打勞工薪水的主意，資方今則回應將儘速補齊，就看是否兌現承諾。
台北市勞動局勞動基準科科長黃毓銘說，主席針對勞資雙方各自主張，提出加發補償費及給工會會員行政費等折衷方案，交由勞資雙方帶回討論，訂於1月6日上午再開第五次強制協商會議。
(中時)
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