魯凱畫家杜寒菘里古烙個展 籲勿忘雲豹文化
「里古烙是雲豹、是獵人、是部落、是家、是森林、是山，也是自己的心。」屏東好茶部落又稱為「雲豹的故鄉」，魯凱族藝術家杜寒菘眼見雲豹絕種，自己部落的傳統文化逐漸消失，決心將創作的繪畫、雕塑開展，以藝術力量發出諍言，保護文化及物種。
里古烙是魯凱語雲豹的意思，西魯凱人的傳說、神話、建築、禁忌、祭儀等文化均和雲豹息息相關，最古老的好茶部落更是禁止獵殺雲豹。杜寒菘是好茶人，從小生長在部落聽部落長老說雲豹的故事，也成為後來創作的重要來源。
杜寒菘先天色盲，年少時也曾放蕩，近年來回到部落投入藝術，從事繪本創作。他的畫風獨特，用色大膽鮮豔，作品不但登上台北捷運，也在國際上屢獲大獎，被譽為「扛著祖靈的筆畫魯凱」，讓世界更認識魯凱族。
見到部落傳統逐漸流失，部分族人傾向商業利益，讓他非常難過，決定開展「里古烙：可以再看一眼嗎？」希望族人不要忘記里古烙精神。主作品《哭者是現在部落的國王》以鐵絲網雕塑，以背石板的長者和雲豹，表達部落應走出災後的憂傷和偏向商業的經營模式。
個展即日起至明年3月26日，在屏東縣府文化處4樓展出，展出繪本與近期作品，1月15日與3月5日還有兩場作者說故事活動，歡迎親子一同前來認識美麗、勇敢、智慧的「里古烙」。
(中時)
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