轉乘更方便！屏東轉運站動土 預計明年底完工
配合屏東新火車站啟用，屏東縣政府在站前規畫客運轉運站與縣民廣場，29日舉辦動土典禮，預計明年底全部完工。轉運站將結合國道、公路、市區客運及社區接駁，方便轉乘，縣民廣場則增加民眾休憩空間，屏東公共交通運輸將邁入新紀元。
縣府在縣內共規畫6大轉運站，其中屏東、潮州、枋寮3站與台鐵車站整合，屏東轉運站位於火車站西側，將是第一座完成的轉運中心，同時也是座綠建築，共設置13席月台，和台鐵車站之間也會設置雨遮通廊連接。
轉運站明年12月完工後，目前分散各處上下車的國道、公路、市區客運共48條路線，及屏科大、大仁科大、環球百貨等接駁專車，甚至是計程車都將整合至此轉運，讓公共運輸無縫接軌。
轉運站旁也將規畫屏東縣民廣場，利用舊火車站拆除後的空地打造，拓寬增設人行步道，解決人車爭道亂象及交通擁擠問題。站前地景以鏤空鋼架，塑造屏東的母親山大武山的意象，讓市容更加美麗，也讓縣民多一處休憩空間。
新火車站二期工程目前已接近完工，包括動線混亂、月台日晒雨淋問題將獲得改善。鐵改局南工處副處長伍育德說，二期工程完成後，第一月台將從5米擴增為9米，樓梯寬度也將拓寬，另外將增加4部電扶梯，讓動線更順暢。農曆年前會完成站前舖面，打通前後站，方便旅客返鄉過節。
(中時)
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