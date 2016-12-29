金門國家公園網站 內政部評比獲獎
金門國家公園管理處全球資訊網在內政部所屬45個單位中脫穎而出，獲得內政部105年度網站服務考評優良單位。該處表示，未來將持續精進網站功能，秉持創新服務精神，提供更優質、便利的網站服務。
金管處全球資訊網參加105年度內政部所屬各級機關網站服務考評，經淡江大學資訊管理系初評後，再由內政部網站服務考評委員會複評，針對網站的「網站維護更新」、「網站架構及導覽」、「網頁視覺與多媒體版面設計」、「網站經營管理」、「網站特色」等面向進行考核，獲得第2組網站服務優良獎。
金管處表示，該處致力提供簡政便民的網路服務，並經營社群媒體與民眾意見交流互動外，更在今年度建置無線網路系統社群帳號認證的功能，有效提升接取無線網路的便捷性。
(中時)
關鍵字：金門國家公園管理處全球資訊網、金管處
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