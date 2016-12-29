新北近百件就業歧視案 懷孕歧視占最多

新北市政府勞工局今（29）日公布今年第6波違反性別工作平等法名單，截至目前今年已受理就業歧視申訴案已達93件，其中以懷孕歧視案件最多，高達37件，其次分別為職場性騷擾案20件及育嬰留職停薪不利對待案8件，經調查後各有4件、5件及2件成立。

勞工局表示，性別工作平等法的立法目的，是為了保障勞工不因性別因素而在職場遭受不公平的對待，其中針對懷孕歧視的罰鍰額度更高達30到150萬元，勞工局未來將持續加強宣導，增進雇主對於法令的認識，以免雇主因不諳法令而觸法，同時將提升勞工朋友的權利意識，以建構友善安全的工作環境。

勞工局指出，違法名單均已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區。

(中時)