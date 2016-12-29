中信案檢說不清有無犯罪 律師傻眼
台北地院今(29)日開庭審理中信金案，就中信金控輾轉投資北京房地產，辜仲諒等人被訴涉嫌侵占中信資產管理公司投資Bel Air的2700萬美元進行了解，法官當庭訊問檢察官有關辜仲諒侵占金額如何認定、何時有侵占行為等問題，檢察官都以「再提出書狀說明」帶過，令被告律師團傻眼。
本案特偵組偵辦前後長達6年多，法官庭訊中，問了到庭論告檢察官不少攸關辜仲諒到底有無犯罪的核心問題，包括：如何證明被侵占款項屬中信金控資產；起訴洗錢參與的事實為何，又如何證明；起訴書附表資金來源是否計算錯誤等等時。到庭檢察官多僅以「再提出書狀說明」一語帶過，無法立刻當庭指証。
庭後辜仲諒的律師團表示，從檢察官說不清楚、講不明白法官當庭的質疑，就可知起訴品質的粗糙，律師團也強力質疑檢察官，在起訴書所附的資金流向附圖，有重覆計算金流二次、把辜仲諒個人投資不當算成中信金控資產等的重大瑕疵。
(中時)
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