創世賣年菜 大同幼兒園孩童扮廚師、香腸推銷

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屏東市大同幼兒園小朋友化身為小廚師和香腸，邊烤邊吆喝大家快來認購創世屏東分院的年菜禮盒。（潘建志攝）

屏東市大同幼兒園小朋友化身為小廚師和香腸，邊烤邊吆喝大家快來認購創世屏東分院的年菜禮盒。（潘建志攝）

「快來快來買，好吃的香腸！」屏東市大同幼兒園小朋友化身為小廚師和香腸，邊烤邊吆喝大家快來認購好心腸禮盒。創世基金會屏東分院今年推出3款年菜禮盒讓民眾認購，希望募款幫助植物人家庭，也能夠過個快樂的團圓年。

創世屏東分院長林艾樺說，因經濟不景氣，今年募款並不順利，其中重要的募款來源捐贈發票，今年每個月平均只收到8、9萬張，比往年月均13、14萬張少，每月收入也減少約5萬元。

為了讓植物人家庭也能過個好年，創世屏東分院推出3款年菜禮盒，包括在地養殖的鰻魚、五福臨門雞湯、東港三寶香腸，民眾可購買做為團圓菜，或轉贈給需要的植物人家庭。

大同幼兒園小朋友也化身小廚師和香腸，戴上廚師帽、拉起袖子，手持超大鏟子努力煎香腸，呼籲大家一起做愛心。園長張聯興說，園區每年都會利用耶誕節園遊會，義賣所得捐款給創世，這次活動讓小朋友參與，期待更多人響應。

林艾樺說，這次計畫預計募得50萬元，目前只達到1成，希望更多人送禮兼做愛心，一舉二得。鰻魚禮盒1200元、五福臨門雞湯650元、香腸禮盒600元，詳情請洽愛心專線08-7323348。

(中時)