大陸投資轉向 不再偏愛美國豪宅

最近大陸投資機構拚命收購美國高價資產與物業，如豪華酒店與大樓，並且頻頻刷新收購金額最高紀錄。不過，這種收購模式開始出現變化，轉而投資一般物業與房地產，例如中檔住宅物業、學生公寓、老年公寓和專業護理療養院。甚至還把目光瞄準紐約、洛杉磯和舊金山市等魅力都市以外的中小型城市。

(旺報)