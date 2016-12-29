香港富商綁架案 主嫌遣返複訊不語

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香港富商黃煜坤去年在台灣被綁架，主嫌甘俊松逃亡多時，刑事局跨國合作，循線在菲律賓逮捕甘嫌遣送回台，今天晚間移送台北地檢署複訊，面對媒體提問，不發一語。

刑事局調查，香港東方明珠石油有限公司主席黃煜坤去年9月20日在新北市新店區住處遭不詳人士綁架並勒贖港幣7000萬元，警方組成「0920專案小組」歷經38日全力追查，10月27日在雲林縣雲林縣口湖鄉埔南段141線旁荒廢農舍救出人質，並逮捕蔡文力等7人到案。

此外，台灣高等法院12月初就這起綁架案宣判，判蔡文力12年，蔡茂典8年6月、徐立農8年10月，其餘同夥則分別被判處7年至8年不等刑期。全案還可上訴。1051229

(中央社)