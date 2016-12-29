元旦假期 國軍醫院服務不間斷

我要評比

國防部今天表示，為提供民眾、國軍官兵及眷屬醫療服務，106年元旦連續假期，各國軍醫院維持正常急診及住院服務。

國防部發布新聞稿指出，各國軍醫院詳細開診資訊均公告於國防部軍醫局網頁（http://mab.mnd.gov.tw/NewsDetail.aspx?id=117），民眾、國軍官兵及眷屬可上網查詢，也可電洽各國軍醫院瞭解相關資訊。1051229

(中央社)