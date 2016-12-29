男攀可樂可樂安山摔死 隊伍偏離路線

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莊姓男子隨隊登中央山脈南三段，昨天行經可樂可樂安山墜谷受傷，經過一夜，今天死亡。警方發現隊伍偏離申請的登山路線。

新北市一支14人登山隊，24日從花蓮縣瑞穗鄉入山，依向警政署申請的入山資料，原定30日從瑞穗鄉下山，不過登山隊卻違法進入南投縣信義鄉山區，隊伍昨天走到可樂可樂安山，一名62歲莊姓男子失足墜谷，經其他隊員救起並安置露宿袋，今天上午發現莊男死亡。

南投縣政府消防局救災救護指揮科今天上午接獲張姓嚮導報案求助，整起違法爬黑山行徑曝光。由於案發地步行約需5天到6天，消防局申請直升機救援，空勤總隊第二大隊第三隊機組員駕駛黑鷹直升機趕往，但因山區雲層很厚，直升機盤旋40分鐘仍難執行任務而返航。

消防局表示，登山隊考量山區氣候惡劣多變，恐再發生意外，其他12名隊員繼續行程，現場僅留張姓報案人與莊姓死者兩人，且無攜帶衛星定位裝置，無法詳細說明座標，僅能口頭描述位置。

南投縣警察局信義分局表示，根據警方查詢系統，這支登山隊申請24日到30日從花蓮縣瑞穗鄉進出。但轄區的花蓮縣警察局鳳林分局卻查無資料、未掌握狀況，直言「我們這邊不清楚」。

根據國家安全法第5條，為確保海防及軍事設施安全，並維護山地治安，得由國防部會同內政部指定海岸、山地或重要軍事設施地區，劃為管制區，並公告，人民入出管制區，應向主管機關申請許可。信義鄉高山地帶多為山地管制區，須向警方申辦入山證。1051229

(中央社)