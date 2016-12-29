高市消防局打火兄弟與婦宣姊姐聯手春節前宣導

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打火兄弟協助安裝火災警報器宣導防火。（消防局提供）

春節將屆，高雄市消防局打火兄弟與婦宣姊姐聯手春節前宣導，讓民眾防火過好年。

有鑑於日前多起寺廟火警，消防局第二大隊中隊長梁哲維率鼎金消防分隊弟兄，到三民區道德院協助院方裝設住宅用火災警報器及緊急照明燈，並進行防火宣導。

消防局接受高雄市寶珠溝文化藝術發展協會捐贈住宅用火災警報器及緊急照明燈，對於高雄市三民區道德院協助安裝，特別針對辦公室、倉庫及廚房有使用電器、火源等發生易發生火災處所進行裝設。希望在年前完成裝設，讓市民都能安心過好年。

第二大隊並結合在地寶珠溝文化藝術發展協會及道德院，預計106年01月08日下午14時至17時，於道德院辦理「消防闖關趣、安全有保庇」活動。

活動當天現場將有CPR急救宣導、消防常識講座及水滅火器等闖關領獎品，也結合環保議題，民眾只需攜帶資源回收品（10顆電池或10片光碟或10支寶特瓶）即可兌換獎品，現場獎品換完為止，希望高雄市民當天能踴躍參加該活動。

(中時)