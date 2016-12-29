按摩後眼歪嘴斜 竟是缺血型中風

40歲林小姐因下班後到按摩院按摩舒壓，卻出現頸部疼痛、身體右半邊無力及眼歪嘴斜症狀，前往台北慈濟醫院急診後，竟發現疑因按摩造成頸動脈剝離，造成血栓飄移至腦部阻塞血管的「缺血型中風」，經用藥治療後已逐漸復原。

台北慈濟醫院神經科醫師許博荏表示，許多上班族常感覺肩頸痠痛，喜歡去按摩放鬆一下，但若按摩力道太強或是按到頸部側面，就可能導致頸動脈剝離引發中風，不可不慎。

許博荏指出，中風主要分為2種類型，一種是腦內血管阻塞的缺血型（或栓塞型）中風，另一種則是腦內出血的出血型中風；國內統計顯示，缺血型中風發生率是出血型的4倍，在發生中風的1個月內死亡率約5%，而出血型中風則約為20%。

他表示，當腦內血管阻塞或出血時，神經功能會受到影響，出現身體半邊無力、麻木、眼歪嘴斜、暈眩、頭痛等症狀，若發現這些症狀，一定要盡速就醫找出病因及治療，避免造成癱瘓甚至死亡的危險。

許博荏說，缺血型和出血型中風均好發於5、60歲以上老年人，高血壓、高血脂、糖尿病等「三高」問題或冠心疾病者更是高危險族群。

他指出，年輕人因三高的危險暴露不較老年人來得久，一旦中風必須追查一般動脈粥狀硬化以外原因，其中一個常見的原因就是頸動脈剝離，肇因可能是肩頸痠痛按摩不當，或打球時頸部瞬間用力甩動，當外力造成動脈剝離時，血栓飄移到腦部阻塞血管壁，就會引發缺血型中風症狀。

許醫師表示，缺血型中風典型病徵為頭痛，患者會感覺頸部上方、靠近頭枕部位置劇烈疼痛，與一般頭痛位置多在頭上半部不同，頸動脈剝離造成的中風有機會可使用血栓溶解劑治療，打通阻塞的血管來增加復原機會，而後需給予抗凝血劑或抗血小板製劑治療3至6個月，讓血流通過狹窄血管時不會形成血栓，避免再度中風。

(中時)