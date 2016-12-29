女童作業透露遭狼父猥褻 上訴更一審仍遭駁回
台南市5年前一名五年級女童在家遭父親猥褻，直到升上國一時才在學校作業簿中寫下「除非那垃圾死，我才能安心在家」等語句，揭發狼父惡行，學校通報後警方介入偵辦，這名狼父遭依照強制猥褻罪判刑4年，他上訴到最高法院發回更一審，29日仍被高等法院法官駁回。
判決書陳述，小伶（化名）在10歲時，某晚因睡不著覺，打電話請父親來陪伴，不料父親卻趁母親不在，不管女兒反抗拒絕，將手伸進小伶衣褲內撫摸，猥褻她的胸部與下體得逞。
小伶事後雖數度向母親與親友哭訴，但母親一直不以為意，認為小伶正值青春期叛逆，才會把事情說的太嚴重。直到她升上國一，才在學校作業簿上寫下「除非那個垃圾死！我才能安心在家，他像是我的惡夢，只希望我快點醒來」、「我不能去接受那個男人，我媽現在仍然喜歡他，甚至感覺要我原諒他！我不要」等語句，學校驚覺事態嚴重，請警方介入調查。
警方依照性侵害罪嫌函送台南地檢署，檢方依據少女供詞與作業簿上的語句、加上親人的證詞將狼父起訴，法院採信被害人證詞，一審判決4年。
但父親爭辯主張檢方無直接猥褻的證據，卻以少女、少女母親、伯母、學校老師的供述證詞作為判決依據，這些屬於傳聞，不具證據能力，不斷上訴。
案件經過二審判決，父親再上訴到最高法院發回更一審，29日台南高院法官仍採信被害人證詞，駁回上訴，維持四年徒刑判決。
(中時)
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