雷洋案涉事警員 遭黨紀處分

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新華社報導，警察涉嫌違法辦案致人於死、轟動中國大陸社會的「雷洋案」，涉事警務人員今天被處中共黨紀處分。

報導指出，北京昌平分局東小口派出所副所長邢永瑞遭開除黨籍、開除公職處分；民警孔磊遭行政撤職，調離執法崗位；而涉案的1名輔警及2名保安員，則被解除勞動合約。

在雷洋案中負有領導責任的昌平分局東小口派出所所長周帥民則被處以黨內嚴重警告、行政記大過處分，同時被免職。治安支隊治安行動中隊副中隊長王玉國則被處黨內嚴重警告、行政降級處分，並被免職。

治安支隊治安行動中隊中隊長周明輝、治安支隊長馬朝暉、副支隊長楊曉穎等人則被處記過、行政警告處分等處分。昌平分局副分局長王宏則僅被處行政告誡。

家住北京市昌平區的雷洋，5月7日晚間離家前往機場接妻子返家，中途卻被當地警方強押，指他前往色情足療店嫖娼，並在押解途中企圖脫逃，最後離奇死亡，經網路披露後引起譁然。

警方在案發後宣稱，雷洋在押解過程中因「心臟病突發」而死亡。但在輿論壓力下，經過驗屍，確認雷洋是「胃內容物吸入呼吸道致窒息死亡」，邢永瑞等5名當時處理此案的員警因此被立案偵查。1051229

(中央社)