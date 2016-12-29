假釋出獄 葉冠亨：願負擔許小妹學費

「葉少爺」葉冠亨4年前因酒駕害3條人命死亡遭判刑，今天下午假釋出獄返回高雄。他說，願自己為教材宣導反酒駕，也願負擔因酒駕成為孤兒的許小妹所有學費，直到長大為止。

葉冠亨2012年4月25日和朋友在高市一家舞廳通宵喝酒後，開賓士載陳岡逸等3名友人，以時速逾120公里在中華路狂飆，先撞上違規左轉的垃圾車，再失控撞死準備過馬路的婦人李幸蓉，李婦身首異處，死狀甚慘，同車友人陳岡逸頭部重創不治，肇事後葉冠亨酒測值高達0.855毫克。案發3天後李婦丈夫許明義因悲傷過度猝死，留下許小妹現由親友照顧。

葉冠亨被判處有期徒刑6年，於102年1月29日入監執行，104年12月18日符合外役監選資格，獲准移入明德外役監，服役期間表現良好獲准假釋，下午獲釋返回高雄。

葉冠亨傍晚現身高雄高分檢受訪對這起酒駕害命，造成被害人家破人亡深表歉意，尤其對許小妹更是表示愧疚與不捨。

他說，他會為他的行為負責，更會負起許小妹的日後學費，直到她長大為止；「我知道如果我是她（許小妹），我會很難過，也不知道未來該如何」。

葉冠亨隨後轉往戶籍所在地轄區市警局三民二分局民族派出所報到，明天上午還將赴雄檢報到，履行假釋法定程序。1051229

(中央社)