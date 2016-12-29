基隆跨年晚會 復康巴士免費接送
基隆市跨年晚會將在基隆港東3、東4碼頭舉行，社會處除在現場設置「身心障礙者觀賞專區」外，身障者也能申請免費「復康巴士接送服務」，歡迎民眾多加利用。
基隆市「搖滾基隆、熱血跨年」跨年晚會，邀請獨立樂團輪番開唱，四分衛壓軸獻唱，倒數時刻除結合港口船舶一同鳴笛外，並在虎仔山地標施放煙火，與民眾一同迎接2017年。
社會處表示，31日晚間7時起，將在晚會現場設置「志工服務台」方便民眾諮詢，並提供「輪椅出借服務」，減少身障通勤阻礙；另外，舞台區左側也利用2頂大型帳篷設置「身心障礙者觀賞專區」，一旁還有流動廁所及手語翻譯螢幕，方便身障民眾使用。
社會處指出，有需要使用復康巴士及輪椅的民眾，請在明天下午5時前提出申請，詳情可洽社會處身心障礙福利科，電話（02）2420-1122分機2231。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。