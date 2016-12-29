基隆跨年晚會 復康巴士免費接送

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基隆市跨年晚會將在基隆港東3、東4碼頭舉行，社會處除在現場設置「身心障礙者觀賞專區」外，身障者也能申請免費「復康巴士接送服務」，歡迎民眾多加利用。

基隆市「搖滾基隆、熱血跨年」跨年晚會，邀請獨立樂團輪番開唱，四分衛壓軸獻唱，倒數時刻除結合港口船舶一同鳴笛外，並在虎仔山地標施放煙火，與民眾一同迎接2017年。

社會處表示，31日晚間7時起，將在晚會現場設置「志工服務台」方便民眾諮詢，並提供「輪椅出借服務」，減少身障通勤阻礙；另外，舞台區左側也利用2頂大型帳篷設置「身心障礙者觀賞專區」，一旁還有流動廁所及手語翻譯螢幕，方便身障民眾使用。

社會處指出，有需要使用復康巴士及輪椅的民眾，請在明天下午5時前提出申請，詳情可洽社會處身心障礙福利科，電話（02）2420-1122分機2231。1051229

(中央社)