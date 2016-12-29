助弱勢長輩過好年 弘道媒合志工大掃除
歲末年終，除舊布新，弘道老人福利基金會今天媒合學生志工、替代役男及魔法職人家事服務中心為弱勢長輩大掃除，讓長輩可以過個溫馨好年。
弘道老人福利基金會辦理獨居弱勢老人照顧募款計畫已邁入第8年，藉由大掃除、送物資與送年菜等關懷服務，幫助獨居弱勢長輩溫馨過好年，也讓志工與社會大眾關注關懷弱勢長輩。
住在老公寓5樓的任伯伯與任奶奶，狹窄的樓梯是唯一出入口，平時生活兩老互相扶持、照顧。由於生理機能漸漸退化，讓兩老在居家清潔上心有餘而力不足，家中雜物及垃圾漸漸堆疊，更影響了生活品質。
弘道基金會指出，魔法職人的夥伴們聽聞長輩的需求後，便義不容辭地安排專業有活力的職人，事先熟悉長輩家中的環境，了解老人家的需求，細心打掃裡裡外外，也耐心地詢問任伯伯、任奶奶物品的用途與擺放位置，深怕一不小心把珍貴的東西誤丟。
「原來這小東西在這啊，我才想說怎麼都找不到了。」職人頓時才了解到伯伯不願丟棄的物品，其實連結著過去從事軍人的生活故事。大掃除的服務，不只是幫助長輩的居家環境變得舒適，也勾起了老人家久未與人分享的往事。1051229
(中央社)
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