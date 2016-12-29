核食公聽會延期 郝龍斌：逃避不是辦法
行政院宣布2場日本食品公聽會延期，國民黨副主席郝龍斌今天表示，逃避不是辦法，閃躲只顯得無能，建議行政院知錯能改，直接承諾核災區食品在得到全民共識前，政府不會開放。
行政院發言人徐國勇上午表示，聽取公民團體意見與行政院內部檢討後決定，明年1月2日在高雄市、1月8日在台北市的日本食品公聽會將延期舉行。
郝龍斌傍晚在臉書發文指出，保障民眾食安，承諾給民眾一個安心的食安環境，真的不難，為了日本核災區的食品來台，政府有需要這樣費心費力嗎？
他說，誠心建議行政院「知錯能改」，既然都暫緩了，就不要再為德不卒，何妨直接承諾：「日本核災區食品在得到全民共識前，政府不會開放」。
郝龍斌指出，行政院不要再推託「要建立公民參與的政治協商模式」了，這次參與公投提案的「10萬位公民」難道不是中華民國公民嗎？他們表達的意見還不夠清楚和明確嗎？行政院怎麼還看不到、聽不到他們的聲音？
他說，只想不斷說服、說服、再說服的政府，是不是就這一次「暫時閉上嘴巴、打開耳朵」，試著聽人民一次？
國民黨文傳會副主委胡文琦透過新聞稿表示，蔡政府延後公聽會完全是政治操作與逃避人民監督為考量，公聽會延後的下一步究竟為何？是要明確禁止核食，還是要直接暗渡陳倉？
他說，公聽會延遲只顯示蔡政府心虛閃躲，蔡政府一天不公開承諾拒進核食，就是有隨時偷襲人民的準備，國民黨要求，蔡政府應撤銷舉辦公聽會，而非以延期緩兵之計欺騙社會大眾。1051229
(中央社)
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