保育獼猴大鬧果園 苗縣籲中央思對策

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苗栗縣果農為驅趕台灣獼猴，反遭鞭炮炸瞎左眼、手指截肢，苦不堪言；縣府農業處指出，目前尚無針對「猴害」損失提供補償，地方政府能做的有限，希望中央能夠研擬對策。

苗栗縣卓蘭鎮果農楊姓婦人為嚇阻入侵果園的猴群，手持竹筒點燃沖天排炮意圖驅趕，不料鞭炮疑似瑕疵衝向自身爆炸，導致婦人左眼被炸瞎、摘除眼球，左手小指截肢，全身多處灼傷。

縣府農業處指出，今年受氣候影響，各項作物產量下滑，台灣獼猴在山區覓食來源減少，入侵果園偷吃的情況較往年「變本加厲」，包括苑裡、卓蘭、公館等鎮都有農民反映獼猴危害農作，甚至入侵民宅傷人等問題。

農業處長許滿顯表示，台灣獼猴為台灣特有種，屬保育類動物，獼猴危害果樹收成時有所聞，但目前尚無針對「猴害」造成農損的補償措施，主要原因在於缺乏確切數據、查估方式及資料可供佐證。

許滿顯說，鞭炮嚇阻、驅趕效果不見得好，採用架設電網阻隔等方式，常因成本過高，降低果農裝設意願，且獼猴與其他動物不同，相當聰明，懂得閃躲技巧，果農往往防不勝防，礙於屬於保育類動物，根本拿牠沒轍。

農業處表示，地方政府礙於保育規定，加上財源、權責有限，對於獼猴影響果樹收成也很頭痛，會持續向中央反映，希望中央能夠研擬有效防治方式或因應補償對策，減少農民損失。1051229

(中央社)