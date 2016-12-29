北市不服大巨蛋經營展延提告 北院駁回
台北市政府不服大巨蛋經營許可年限展延110天，提出撤銷仲裁判斷之訴。台北地方法院今天宣判，駁回北市府之訴，全案可上訴。
判決書指出，北市府與遠雄巨蛋事業股份有限公司在民國95年10月3日簽訂大巨蛋契約；遠雄因「工期展延」問題與北市府發生糾紛爭議，因此在104年4月8日向營建仲裁協會提付仲裁，並於同年12月15日追加「展延許可年限」為仲裁標的。
仲裁協會於105年3月16日做出仲裁判斷，重要內容包括遠雄自民國103年12月28日起，展延110天；經營展延許可年限從145年10月3日起，展延110天。
北市府主張，許可年限展延110天有理由瑕疵，因為遠雄事前並未與北市府協商，也沒有依約履行前置程序，並在未獲得兩造同意時，就將展延許可年限爭議作為仲裁協議範圍等，應予撤銷仲裁判斷。
遠雄則主張，工期展延或展延許可年限的仲裁，基礎事實完全相同，法律上的爭點也共通，遠雄提付仲裁判斷之初，原僅請求工期展延，但北市府突然主動爭執，許可年限不應隨同工期展延而展延，這可以認定仲裁程序早期，兩造已對此進行實質攻防等。
北院合議庭審酌相關事證，認為遠雄在仲裁程序追加的展延許可年限請求，並沒有違反兩造的仲裁協議，也沒有超過仲裁協議的範圍等，因此今天駁回北市府請求撤銷仲裁判斷之訴。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。