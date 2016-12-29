北市不服大巨蛋經營展延提告 北院駁回

台北市政府不服大巨蛋經營許可年限展延110天，提出撤銷仲裁判斷之訴。台北地方法院今天宣判，駁回北市府之訴，全案可上訴。

判決書指出，北市府與遠雄巨蛋事業股份有限公司在民國95年10月3日簽訂大巨蛋契約；遠雄因「工期展延」問題與北市府發生糾紛爭議，因此在104年4月8日向營建仲裁協會提付仲裁，並於同年12月15日追加「展延許可年限」為仲裁標的。

仲裁協會於105年3月16日做出仲裁判斷，重要內容包括遠雄自民國103年12月28日起，展延110天；經營展延許可年限從145年10月3日起，展延110天。

北市府主張，許可年限展延110天有理由瑕疵，因為遠雄事前並未與北市府協商，也沒有依約履行前置程序，並在未獲得兩造同意時，就將展延許可年限爭議作為仲裁協議範圍等，應予撤銷仲裁判斷。

遠雄則主張，工期展延或展延許可年限的仲裁，基礎事實完全相同，法律上的爭點也共通，遠雄提付仲裁判斷之初，原僅請求工期展延，但北市府突然主動爭執，許可年限不應隨同工期展延而展延，這可以認定仲裁程序早期，兩造已對此進行實質攻防等。

北院合議庭審酌相關事證，認為遠雄在仲裁程序追加的展延許可年限請求，並沒有違反兩造的仲裁協議，也沒有超過仲裁協議的範圍等，因此今天駁回北市府請求撤銷仲裁判斷之訴。1051229

(中央社)