跨年連假南下墾丁 注意交通管制與測速
備戰跨年連假，國境之南警察祭出交通管制與測速照相！屏東恆春地區是跨年熱門區，從關山送2016最後一道夕陽，到墾丁國家公園內的龍磐草原迎2017年首道曙光，每年吸引近十萬人次，警方派員疏導交通、增設固定式測速照相桿及增加不定點移動式測速照相做管制。
為因應元旦觀曙光的人車潮，自2017年元旦凌晨，台26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間路段將進行交通管制，一般遊客車輛（不含腳踏車）不得進入，需靠墾管處設置的2處接駁站進出。
連續假期期間，恆春分局每日從早上8時至晚間10時各路口均加派警力疏導，而易壅塞的台26線車城、南灣、墾丁地區等5處，規劃分級規劃、分流導引、單向管制及障礙排除，疏導元旦連續假期車流。
枋寮分局則針對往來台東必經道路，且道路蜿蜒，遇山區雨後路面溼滑的台9線，增設速限40公里的固定式測速照相桿，而台1線、台9線及沿山公路等易違規、肇事路段，使用移動式測速照相機加強取締超速，彈性、機動並不定時更換地點執法。
警方提醒，根據道路交通管理處罰條例，超速可處1200元以上，2400元以下罰鍰，超過最高時速限制60公里，還加重處罰並吊扣車牌，請駕駛人遵守速限，顧緊荷包。
(中時)
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