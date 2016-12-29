《時來運轉》運彩報報 之 元旦日紅藍大戰 英超爭冠關鍵

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英超的聖誕新年特快車已經在週一啟動，毫無意外地，排名前4的球隊都贏得勝利，而其中除了兵工廠險勝西布朗維奇1：0外，其他3隊都是霸氣闖關，3球大勝對手。

資深運彩分析師表示，切爾西聯賽12連勝，改寫隊史聯賽最長連勝紀錄，同時也只差1勝，就能追平兵工廠在2001-02賽季末段所締造的單季13連勝紀錄，也有機會追上槍手保持的頂級聯賽最長連勝紀錄14場（跨季）。

上週講過，切爾西是聖誕冠軍，奪冠呼聲高唱入雲，利物浦與曼城分別落後6分和7分，還有機會追趕，但本週兩隊正面交鋒，如果切爾西連勝不止，那麼利物浦與曼城的「紅藍大戰」，將很可能決定那一隊繼續擔任絆腳石的角色。

「紅軍」利物浦週中在主場演出大逆轉，4：1擊退來犯的斯托克城，3連勝4連不敗氣勢正旺，雖然主力進攻中場孔蒂尼奧因傷缺陣，但拉拉納、佛米諾和斯圖里奇等球星的熱血演出，仍維繫著紅軍奪冠的希望。

「藍月亮」曼城在2連敗後也豪取3連勝，當中還包括上週日主場迎戰兵工廠，在落後0：1的情況下最終後來居上，成功守住第3名。曼城有京多安和孔帕尼兩大球星缺陣，不過藍月亮兵多將廣，最近的3連勝分別有6名球員取得進球，進攻可說是全面開花。而且停賽3場的費南迪尼奧已於週中復出，停賽4場的阿奎羅更剛好趕及對利物浦的這場關鍵大戰解禁。

利物浦本季主場6勝2和未嘗敗績，進25球更冠絕英超；曼城客場7勝2敗僅落後切爾西，進22球也是英超作客球隊最佳。兩隊上賽季交手3場，利物浦在聯賽主客雙殺曼城，分別贏3：0和4：1；曼城則在聯賽盃決賽扳回顏面，雙方1：1進入PK大戰，曼城3：1捧回冠軍。

以雙方的進攻能力來看，都有進球應是合理預測，利物浦主場表現略佳，因此推薦總進球數2.5球大和主勝，正確比數2：1和2：2。

(中時電子報)