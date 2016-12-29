自小客衝邊坡 男駕駛小腿斷裂送醫不治

我要評比

(20:36更新內文)晚間六點左右，在國道三號南下281.5K 【大林隧道前300公尺】梅山路段發生車禍，一名男性約60歲左右，自己開著自小客車，不知為何衝撞邊坡導致整台自小客車翻落邊坡，因此被摔出車外，右小腿斷裂，嘉義縣消防局第三大隊到場後將傷者送往嘉義基督教醫院救治。傷者經警方查驗身份後為一名陳姓男子，在嘉義基督教醫院急診室急救經過五十分鐘後依舊宣告不治。

(中時)