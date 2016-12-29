「小孟」范筱梵順產二寶 「辛苦了我的孩子」
曾演出經典偶像劇《麻辣鮮師》中「小孟」一角的女星范筱梵，2011年和廣告公司老闆Johnny低調結婚，隔年七月產下大兒子洋洋（王子麵），為家庭淡出演藝圈，今(29日)她在微博報喜順利產下二兒子，也替洋洋添伴，甜喊：「辛苦了我的孩子」。
范筱梵2012年初大方承認結婚，她和老公Johnny年輕時交往過，重燃愛火後便決定攜手走入家庭，范筱梵婚後以家庭為重，今下午在微博透露再次當媽，喜悅表示：「弟弟終於來到媽媽的懷抱了，辛苦你了我的孩子，12/23誕生了王家弟弟，現在安穩的睡在我身上，洋洋有伴了也完成我的心願，謝謝爸爸一路奔波，我愛大、中、小寶寶，今天開始一家四口嘻嘻哈哈過日子」，洋溢滿滿喜悅。
身為全職母親的范筱梵，先前受訪時透露，雖然會和老公因教育問題爭吵，但小孩就是最棒的潤滑劑，年紀小小的洋洋，見到爸爸媽媽吵架，竟會走過來先親親抱抱范筱梵，再走去親了爸爸，讓他們夫妻倆相視而笑，而曾在多個國家求學的Johnny，主張將小孩送出國念書，讓范筱梵當時心疼說：「我怎麼捨得啊？」
(中時電子報)
關鍵字：范筱梵
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