華梵建築系成果展 另類彩妝造型上陣
華梵大學建築系今天舉辦大一成果展，同學們以彩妝、造型上陣展示作品，並以派對方式慶祝自己往設計師之路更邁進一步。
華梵建築系主任施長安表示，今年大一建築系課程大翻轉，有別於傳統的建築課程訓練同學成為一名建築「匠」，而是邀請各領域的設計大師前來授課。
他說，課程包括花藝設計、木工設計、彩妝設計、服裝設計、餐飲設計等，讓同學體會設計的多元性，由各種層面體會設計之美，由此而視野更為廣闊，並找出自己的設計興趣及專長。
他說，同學經此課程訓練後，學習專業的建築設計課程，進而成為具有個人特色的設計師；同學們也表示，這樣的翻轉課程很新鮮，也很豐富，不只是建築，他們學到很多有關於「美」的設計概念。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。