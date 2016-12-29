華梵建築系成果展 另類彩妝造型上陣

華梵大學建築系今天舉辦大一成果展，同學們以彩妝、造型上陣展示作品，並以派對方式慶祝自己往設計師之路更邁進一步。

華梵建築系主任施長安表示，今年大一建築系課程大翻轉，有別於傳統的建築課程訓練同學成為一名建築「匠」，而是邀請各領域的設計大師前來授課。

他說，課程包括花藝設計、木工設計、彩妝設計、服裝設計、餐飲設計等，讓同學體會設計的多元性，由各種層面體會設計之美，由此而視野更為廣闊，並找出自己的設計興趣及專長。

他說，同學經此課程訓練後，學習專業的建築設計課程，進而成為具有個人特色的設計師；同學們也表示，這樣的翻轉課程很新鮮，也很豐富，不只是建築，他們學到很多有關於「美」的設計概念。1051229

(中央社)