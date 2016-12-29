泰進口毒品包保險套偽裝土產 檢警偵破
54歲吳姓男子因長期販毒遭通緝，他遂退居幕後並教唆手下到泰國接貨、運毒，再由妻子出面籌措購毒資金，他將欲進口的海洛英磨粉後套上保險套，躲避追緝，但仍遭檢警查獲。
刑事局偵六大隊第六隊調查，以吳男為首的販毒集團，長期在雲林地區販賣海洛因毒品，近期計劃自泰國地區走私毒品海洛因入境台灣販賣。檢警等相關單位接獲線報，展開調查追緝。
警方調查，8月他們的購毒資金籌措完畢後，由蔡姓手下前往泰國接貨，將海洛因磚重新研磨塑型成條狀後，包覆多層保鮮膜，再套上保險套，裝入當地零食包裝的紙盒內，加封塑膜，偽裝成當地的土產禮盒。
隨後，將該批裝有海洛因的土產禮盒，拿到泰國春武里府芭達雅市的「阿兵特產」禮品店，企圖托運回國販賣圖利。
刑事局國際刑警科隨即通報駐泰聯絡官向泰國請求協助查緝，在當地時間9月29日下午4時，由泰國皇家警察總署肅毒總局情報局副局長Pisan警上校帶隊，在泰國春武里府芭達雅市的「阿兵特產」內查扣毒品海洛因29塊(毛重3328公克)。
經透過司法互助，向泰國取得證據後，28日，同步查緝在台走私毒品集團主嫌吳男及其他集團成員共4人，查扣海洛因32.95公克、甲基安非他命25.5公克及相關贓證物、現金新台幣35萬7500元，全案宣告偵破。1051229
(中央社)
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