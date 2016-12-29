棗子開放輸日 農民：怕漲價害台灣人吃不起

日本檢疫官前來台執行棗檢疫殺蟲處理查證作業。(防檢局提供)

日本昨日公告，首度同意台灣棗子輸入。農委會表示，先前棗子受限於東方果實蠅的疫情，銷日受阻，防檢局開發出低溫殺蟲技術解決問題後，又爭取了7年，才讓日方點頭。果農表示，能外銷當然開心，但怕棗價因此高漲，反害台灣人吃不起。

農委會防檢局長黃㯖昌指出，台灣是東方果實蠅疫區，棗子也是寄主，要輸日本必須克服檢疫障礙，因此防檢局開發出棗子低溫檢疫殺蟲技術，也在2009年6月用試驗報告向日本提出輸銷申請，直到2014年2月日方才派員來台驗證，後又經日本國內辦理預告及公聽會等，總共歷時7年，日本農林水產省才於昨日公告，開放台灣棗子輸日。

黃㯖昌說，目前台灣棗子已可免經檢疫處理銷往加拿大、大陸、香港、馬來西亞、澳門、汶萊、阿拉伯聯合大公國、巴林、印尼及荷蘭等地，日本開放台灣棗子輸入後，將有助於擴大鮮棗外銷市場，而這也是台灣棗子首度可輸日，現正積極爭取芭樂輸日，很有機會叩關成功。

高雄棗農朱明發表示，近來棗子的種植量確實多了一些，產地從原本的高雄、屏東一帶，慢慢擴往台東，自己不少日本朋友也都很喜歡台灣棗子，身為農民，能外銷當然很開心。

朱明發指出，當初鳳梨可輸大陸時，害台灣產地的價格變貴，很多人買不下去，就怕棗子外銷會重蹈此覆轍，尤其南台灣受先前颱風影響，他自己的棗子就被掃掉80％，量少勢必會創天價，薪水低的人漸漸吃不起，政府應先平衡台灣自身的消費需求，外銷應該只是調節價、量的手段。

根據農糧署資料，昨日棗子批發價格為每公斤85元，平時每公斤約30元至40元左右，顯見在風災影響下，價格確實高出許多。

(中時)