北方嬌客現蹤　基隆河畔賞鸕鶿

我要評比

每年10月至隔年3月，有500隻鸕鶿來到基隆新山水庫過冬。（基隆市野鳥學會提供）

基隆河魚種豐富，每日清晨上百隻鸕鶿成群結隊飛到基隆河畔覓食。（基隆市野鳥學會提供）

氣候入冬，來自中國大陸南方的候鳥鸕鶿成群飛來台灣過冬，近日有民眾在新北市汐止基隆河沿岸目擊其蹤跡，黑色身軀加上高超的捕魚技巧，提供賞鳥人士觀察鳥類生態與絕佳機會。

鸕鶿，俗名中國鸕鶿、老鴉、黑魚郎，為廣泛分布於世界各地的水鳥，因擅長捕魚聞名，在中國桂林灕江、雲貴高原，當地漁夫會將鸕鶿脖子和腳套上繫繩，當鸕鶿一捉到魚，漁夫掐住其脖子，取出其口中大魚，也成為中國南方特有漁法。

汐止基隆河畔最近也可看到鸕鶿蹤跡，智慧里里長黃智明說，基隆河魚種數量多，清晨5、6點來到河畔就可以看到鸕鶿成群結隊外出覓食，「天空黑壓壓一片，非常壯觀！」

新北市動保處指出，每年約有2萬隻鸕鶿來台過冬，主要棲息地在金門有1萬多隻，其餘則分布在中南部各個河口濕地；每年來新北過冬的鸕鶿約有500多隻，主要集中於汐止基隆河、貢寮田寮洋一帶，少部分在金山磺溪河口附近。

基隆野鳥學會理事長沈錦豐指出，新山水庫由於平日人少，加上離覓食點近，成為最佳棲息地，每年10月至隔年3月，約有500隻鸕鶿來到基隆新山水庫過冬。

每天日出時鸕鶿成群飛往汐止基隆河畔覓食吳郭魚；不過，隨著季節性改變覓食習慣，現在只要早上7點在基隆河就可以觀賞鸕鶿覓食生態。

生態觀察家李璟泓表示，過去鸕鶿來台避冬多選擇河口一帶，近年因為環境汙染嚴重，這幾年在水庫及較深溪流也目睹鸕鶿蹤跡。

(中時)