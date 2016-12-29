砸2500萬 農委會補助豬肉攤設冷藏櫃

農委會預計明年投入2500萬的預算，補助豬肉屠宰市場改善衛生環境。（資料照，張鎧乙攝）

農委會將在明年辦理「推動肉品現代化試辦計畫」，預計投入2500萬的預算，補助豬肉屠宰市場改善衛生環境、運輸時使用冷藏車載運肉品，也盼傳統市場豬肉攤裝置冷藏櫃替豬肉保鮮，串起冷鏈運銷過程，提升豬肉衛生品質。

農委會畜牧處家畜生產科長陳中興表示，要做好冷鏈，整個豬肉銷售過程包括屠宰場、運輸過程、第一線肉攤都必須納入改善的範圍，預算分配規劃是讓10個屠宰場改善環境、補助30輛冷藏運輸車，以及100個豬肉攤購置冷藏櫃設備，詳細方法仍需要與專家學者確認，預計在1月份公告讓業者知道。

陳中興指出，屠宰場在肉品屠宰完準備運送時，會先放置在待運區，但待運區通常都沒有隔離，小動物、昆蟲等「飛的爬的」，都可能碰觸到屠體，衛生上有疑慮，應適度設置隔離設施，及降溫設備，此外，運送車輛、肉攤也多是常溫，一遇高溫就有變質風險，使得夏天炎熱時，豬肉攤往往在接近中午11時就得降價求售。

陳中興說，冷藏櫃也能延長保鮮時間增加產品競爭力，這次試辦也可以測試消費者的接受度，假如冷鏈系統確保品質後，能得到更多客人青睞，豬肉攤才有加入冷鏈系統的誘因，另一方面，消費者應該也希望能買到品質好的肉品。

台中市養豬協會總幹事楊駿杰指出，改善豬肉銷售過程的冷鏈系統，對傳統市場的攤商而言，是一向相當正面的的政策措施，過程有冷藏控管，可以降低生菌，食品安全性也相對提高，既然農委會能夠補助設備，相信豬肉攤商也願意吸收一點冷藏的電費，豬肉價格不致於有漲價的問題。

楊駿杰說，近來明顯感受到消費者漸漸轉往超市、大賣場等購買冷藏保鮮的肉品，傳統市場的豬肉攤也開始有點危機意識，銷售環境與設備確實有升級的需求。

(中時)