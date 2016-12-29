阿里巴巴與春秋集團攜手搶攻旅遊市場

中新社報導，阿里巴巴集團和春秋集團28日在上海簽署戰略合作協定，雙方宣佈，將基於各自的優勢資源，在機票業務、目的地業務、會員與積分服務、雲計算與大資料、支付與信用等領域進行全面深度合作。

阿里巴巴集團副總裁、飛豬總裁李少華表示，阿里巴巴集團旗下擁有電子商務、阿里雲、阿里媽媽、菜鳥物流、優酷、釘釘等完整的生態體系，並擁有螞蟻金服強大的金融服務生態。飛豬作為阿里巴巴旗下線上旅行平台，正努力將互聯網注入旅遊業之中，推動整個行業的轉型升級。

春秋集團董事長王正華表示，春秋航空是一家基於互聯網發展的航空公司，早在2004年成立之初，春秋航空在民航領域率先進行網路直銷。他稱，此次與阿里巴巴的合作，雙方將在各自優勢領域深入合作，發揮所長，發揮互聯網的優勢，引領航空、旅遊的發展，促進旅遊業態的創新。

春秋航空是較早在飛豬（原本的阿里旅行）平台上開通旗艦店的國內航空公司之一。飛豬已經成為其官網之外的直銷管道。據此次阿里巴巴集團與春秋集團戰略合作會議透露，春秋航空在飛豬平台上將推出多種艙等銷售，部分艙等具有相當強的價格優勢。

(工商)