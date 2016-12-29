台、日監視遼寧艦 陸：愛美之心人皆有

共軍遼寧艦編隊赴西太平洋海域開展遠海訓練，圖為航行中的遼寧艦。(圖/中新社)

大陸國防部發言人楊宇軍主持記者會。(圖/中新社)

大陸遼寧艦編隊24日赴西太平洋開展遠海訓練，並經過台灣東部海域開往南海，其行蹤遭到台灣軍方密切監視，並被日本海上自衛隊跟蹤拍攝。對此，大陸今天(29日)回應稱：愛美之心人皆有之，我們並不在乎！

大陸國防部今天召開例行記者會，並由發言人楊宇軍主持。現場有媒體提到，台灣軍方密切偵察遼寧號動向，日本軍艦也對遼寧號進行跟蹤，請問大陸當局對此有什麼看法？

楊宇軍說：「有關方面的活動影響不了編隊的正常航行和訓練，而這次遼寧艦首次遠海訓練只實現了一個小目標，期待為來實現更大的目標。」

楊宇軍又進一步說：「愛美之心人皆有之，遼寧艦既威武又漂亮，有的人對它感興趣，遠觀也好，偷窺也罷，只要不違反相關法律，不妨礙航行的安全和自由，中方並不在乎！」

(中時電子報)