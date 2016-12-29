中市三厝里彩繪巷 成農村生活文化活教材
中市三厝里有個古意盎然的彩繪巷，2面總長約150公尺的舊牆壁及圍牆，彩繪當地舊時多元農村生活文化，包括有「收水塔腳泡茶」、「張老師收水租」、「偷抽火車甘蔗」、「牽豬哥」及「柑仔店」等。三厝里長黃俊銘說，已成為社區阿公阿嬤憶當年及教導年輕一代的活教材。
42歲土生土長的年輕里長黃俊銘說，位於南屯區的三厝里舊稱「三塊厝」，村莊居民早期務農維生，因地方逐漸繁榮逐漸遷進大量外來人口，陸續分出黎明里、三和里及三義里。他向公所申請「中市城市繽紛計畫」經費近30萬元，將老街黎明路248巷附近長約150公尺的圍牆及牆面，彩繪出當地30、40年代時的農村生活文化圖像，「意象三厝里」彩繪巷在今年11月5日完工揭牌啟用。
「身穿一件黑袈裟，翻山越嶺要找妻」黃俊銘朗朗上口念著詩句。他說，老街當年生意興隆，有人做「牽豬哥」、還有「柑仔店」，彩繪牆上黑豬主人扛長柄杓，就是方便沿途取水幫豬灑水消暑，讓黑豬能精壯配種。
黃俊銘指出，當地舊時官方設有簡易自來水塔，街頭巷尾使用自來水要定期繳租，都稱收租人為「張老師」，「水塔腳泡茶」、「張老師收水租」都是地方歷史小故事；日治時代是運載甘蔗的火車行走路線的「五分仔路」，很多孩童會去偷抽甘蔗吃，也是難忘的記憶。
住附近的68歲張姓老先生笑著說，這些場景都是他小時回憶，目前住大陸的小孫子只要回台灣，他就會牽著寶貝孫子，來這裡講故事。
(中時)
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