少年騎機車雙載 失控撞電線桿雙亡

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兩名青少年今天雙載騎機車，行經南投縣埔里鎮水頭路，疑重心不穩失控撞電線桿雙亡，警方正調查事故原因及兩名少年身分。

兩名青少年下午雙載騎乘機車，行駛埔里鎮水頭路往魚池鄉方向，不明原因失控跨過對向車道，撞擊路邊電線桿，車體零件瞬間四處噴散，現場血跡斑斑，一人當場死亡，另一人經送醫急救仍不治。

南投縣政府警察局埔里分局初步調查，兩名青少年騎機車雙載，疑因後座少年身體突然往左，機車失去重心失控，撞擊對向路旁電線桿；兩名青少年疑未成年、未持有駕照，警方仍在查證身分。1051229

(中央社)