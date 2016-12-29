台中致用高中募故事鞋盒 感動澎家扶兒少
台中致用高中募集了100個「故事鞋盒」，裝滿物資與祝福，飄揚過海寄給澎湖家扶中心的兒少，雖是遲來耶誕禮物，卻帶給離島家扶小朋友滿滿的溫暖，感動的時刻。
台中致用高中「愛的鞋盒、跨海送暖」活動，以班級為單位，募集了100個「故事鞋盒」，每一個班級都精心包裝、收集給予澎湖學童的關懷小卡片和補給生活保暖衣物、文具用品、食品等，跨海傳達給家扶的孩子。
就讀致用高中高二的學生在祝福卡上寫到「雖然彼此素未謀面，但是祝福未來的你，努力往夢想邁進、成長茁壯」、「相信自己的能力、未來將會越來越好，期盼平安、健康」等，讓家扶的小朋友深受感動，感受到來自本島的溫暖。
澎湖家扶的小朋友也透過明信片把感謝之意，傳遞給大哥哥大姊姊們，相互搭起友誼的橋梁。
澎湖家扶主任蕭舜鴻表示，感謝各界對中心的支持及信任，願意提供各種關懷及付出，因為有了這些協助，澎湖家扶才能將更完整的服務，給予這些需要幫助的家庭及孩童。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。