台中致用高中募故事鞋盒 感動澎家扶兒少

台中致用高中募集了100個「故事鞋盒」，裝滿物資與祝福，飄揚過海寄給澎湖家扶中心的兒少，雖是遲來耶誕禮物，卻帶給離島家扶小朋友滿滿的溫暖，感動的時刻。

台中致用高中「愛的鞋盒、跨海送暖」活動，以班級為單位，募集了100個「故事鞋盒」，每一個班級都精心包裝、收集給予澎湖學童的關懷小卡片和補給生活保暖衣物、文具用品、食品等，跨海傳達給家扶的孩子。

就讀致用高中高二的學生在祝福卡上寫到「雖然彼此素未謀面，但是祝福未來的你，努力往夢想邁進、成長茁壯」、「相信自己的能力、未來將會越來越好，期盼平安、健康」等，讓家扶的小朋友深受感動，感受到來自本島的溫暖。

澎湖家扶的小朋友也透過明信片把感謝之意，傳遞給大哥哥大姊姊們，相互搭起友誼的橋梁。

澎湖家扶主任蕭舜鴻表示，感謝各界對中心的支持及信任，願意提供各種關懷及付出，因為有了這些協助，澎湖家扶才能將更完整的服務，給予這些需要幫助的家庭及孩童。1051229

(中央社)